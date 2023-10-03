Режиссер «Гардемаринов» прокомментировала конфликт в день премьеры

Дружинина объяснила, что случайно оттолкнула актрису Макееву на красной дорожке

Российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», прокомментировала инцидент, который произошел на премьере ее нового фильма «Гардемарины 1787. Мир». Ее цитирует NEWS.ru.

Ранее в сети появились кадры, на которых Дружинина отогнала от себя актрису театра и кино Анастасию Макееву. Режиссер объяснила, что сделала это не из злого умысла, а потому что побоялась, что актриса наступит на ее мозоль. «На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот случай просто случайность, кто-то из журналистов глупость написал — и разнесли», — сказала она.

В конце августа вышел трейлер к двухсерийному фильму «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Сюжет новых картин расскажет о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году во времена Русско-турецкой войны. Действие разворачивается в Крыму.