Режиссер «Гардемаринов» прокомментировала конфликт в день премьеры
Российская актриса, режиссер Светлана Дружинина, создавшая сериал «Гардемарины, вперед!», прокомментировала инцидент, который произошел на премьере ее нового фильма «Гардемарины 1787. Мир». Ее цитирует NEWS.ru.
Ранее в сети появились кадры, на которых Дружинина отогнала от себя актрису театра и кино Анастасию Макееву. Режиссер объяснила, что сделала это не из злого умысла, а потому что побоялась, что актриса наступит на ее мозоль. «На красной дорожке она просто внезапно вышла, и я не хотела, чтобы она наступила на мозоль. Мы очень любим друг друга, уважаем, она работает у меня. Этот случай просто случайность, кто-то из журналистов глупость написал — и разнесли», — сказала она.
В конце августа вышел трейлер к двухсерийному фильму «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война». Сюжет новых картин расскажет о сражении на Кинбурнской косе в 1787 году во времена Русско-турецкой войны. Действие разворачивается в Крыму.