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21:33, 3 февраля 2024Мир

Стало известно о трудностях защиты ВСУ от российских ударов

BI: ВСУ тяжелее справляться с российскими ударами из-за дефицита боеприпасов

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными трудностями на фоне дефицита боеприпасов, поскольку российские войска нарастили удары по позициям Киева. Об этом написало издание Business Insider.

Авторы публикации заявили, что ВСУ тяжелее справляться с российскими ударами из-за нехватки снарядов.

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«Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления в прошлом году, когда она не смогла сдвинуться с мертвой точки», — отметили они.

Журналисты добавили, что осенью российские военные возобновили наступательные операции, а также восполнили свои ресурсы. Поэтому сейчас Москва обладает преимуществом в артиллерийских боеприпасах, наращивая разрыв от ВСУ. При этом западные партнеры Киева по-прежнему откладывают выделение новых поставок помощи.

Ранее 3 февраля главы МИД Евроосюза не приняли решений по военной помощи Украине. Они продолжат обсуждение этого вопроса на встрече 19 февраля.

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      Марина Совина
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