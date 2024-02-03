Стало известно о трудностях защиты ВСУ от российских ударов

BI: ВСУ тяжелее справляться с российскими ударами из-за дефицита боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с серьезными трудностями на фоне дефицита боеприпасов, поскольку российские войска нарастили удары по позициям Киева. Об этом написало издание Business Insider.

Авторы публикации заявили, что ВСУ тяжелее справляться с российскими ударами из-за нехватки снарядов.

«Нехватка боеприпасов у ВСУ, вероятно, повторит и усугубит трудности, с которыми Украина столкнулась во время своего разочаровывающего контрнаступления в прошлом году, когда она не смогла сдвинуться с мертвой точки», — отметили они.

Журналисты добавили, что осенью российские военные возобновили наступательные операции, а также восполнили свои ресурсы. Поэтому сейчас Москва обладает преимуществом в артиллерийских боеприпасах, наращивая разрыв от ВСУ. При этом западные партнеры Киева по-прежнему откладывают выделение новых поставок помощи.

Ранее 3 февраля главы МИД Евроосюза не приняли решений по военной помощи Украине. Они продолжат обсуждение этого вопроса на встрече 19 февраля.