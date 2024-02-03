Главы МИД ЕС не приняли решений по военной помощи Украине

Главы МИД ЕС продолжат обсуждение военной помощи Украине на встрече 19 февраля

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не приняли никаких решений по военной помощи Украине во время неформальной встречи в Брюсселе. Соответствующее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам совещания появилось на сайте дипломатической службы ЕС.

По словам Борреля, Европейский совет поручил министрам продолжить поиск соглашения в части реализации военной поддержки страны «как на двусторонней основе, так и через Европейский фонд мира». Главы МИД продолжат обсуждение этого вопроса на встрече 19 февраля.

Ранее в рамках саммита ЕС была утверждена программа бюджетной помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Такое решение осудил французский политик Флориан Филиппо и призвал Францию как можно скорее выйти из состава ЕС и НАТО.