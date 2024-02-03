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19:38, 3 февраля 2024Мир

Главы МИД ЕС не приняли решений по военной помощи Украине

Главы МИД ЕС продолжат обсуждение военной помощи Украине на встрече 19 февраля

Фото: Johanna Geron / Reuters

Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не приняли никаких решений по военной помощи Украине во время неформальной встречи в Брюсселе. Соответствующее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля на пресс-конференции по итогам совещания появилось на сайте дипломатической службы ЕС.

По словам Борреля, Европейский совет поручил министрам продолжить поиск соглашения в части реализации военной поддержки страны «как на двусторонней основе, так и через Европейский фонд мира». Главы МИД продолжат обсуждение этого вопроса на встрече 19 февраля.

Ранее в рамках саммита ЕС была утверждена программа бюджетной помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро. Такое решение осудил французский политик Флориан Филиппо и призвал Францию как можно скорее выйти из состава ЕС и НАТО.

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      Олеся Мицкевич
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