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16:11, 3 февраля 2024Мир

Во Франции отреагировали на решение Евросоюза выделить деньги Украине

Политик Филиппо призвал Францию выйти из Евросоюза после выделения средств Киеву

Фото: Yves Herman / Reuters

Французский политик и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X осудил решение Евросоюза (ЕС) о выделении Украине 50 миллиардов евро.

Филиппо призвал Францию как можно скорее выйти из состава ЕС и НАТО. «"Фрекзит" (выход Франции из ЕС – прим. «Ленты.ру») нужен как никогда раньше», — заявил он.

Ранее в рамках саммита ЕС была утверждена долгосрочная программа бюджетной помощи Киеву на 50 миллиардов евро. Кроме того, лидеры стран-участниц объединения призвали ускорить поставки снарядов и ракет для помощи Украине.

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      Олеся Мицкевич
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