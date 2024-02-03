Сенатор Климов: заявлений о неспособности Киева вернуть Крым будет больше

Со временем европейские политики будут все больше заявлять о слабых шансах Украины вернуть Крым, считает заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на сомнения президента Польши Анджея Дуды в способности Киева восстановить контроль над полуостровом.

То, о чем говорит Дуда, — так думает большинство людей, у которых голова на плечах осталась в Европейском союзе. Это точно не повод для нас кричать "ура", но появилось очередное свидетельство о некотором отрезвлении этой публики. Таких свидетельств будет все больше и больше Андрей Климов российский сенатор

«Это логический процесс принятия неизбежного. Рано или поздно они в большинстве своем начнут думать, как с этой реальностью теперь жить дальше. Хотя многие еще в самом начале понимали, что это кончится не так, как им объявляли, но сейчас таких людей становится все больше», — сказал сенатор.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сомневается в возможности Киева восстановить контроль над Крымом. «Я не знаю, вернет ли Украина Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск. Крым является особенным местом, в том числе и по историческим причинам. На самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени», — сказал политик.

Слова главы государства раскритиковали как в Киеве, так и в Варшаве. При этом сам он добавил, что всегда оставался непоколебимым в поддержке Украины, а его страна была одним из самых твердых союзников республики.