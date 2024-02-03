Захарова прокомментировала ситуацию с покинувшими Россию артистами

Захарова: уехавших из России артистов «черт попутал»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с «Би-2», Аллой Пугачевой и другими артистами, окинувшими страну. Об этом она высказалась в эфире телеканала «ТВ Центр».

Захарова подчеркнула, что уточняющие заявления по этому вопросу следует делать «точно не нам». Она предположила, что кто-то из артистов «растерялся или, как нам говорят, испугался».

«Есть прекрасное, замечательное выражение: "их черт попутал". Вот в этом вся народная мудрость», — заявила она.

Дипломат добавила, что гражданская позиция артистов, которые «спонсируют террористический киевский режим», работает против них. На вопрос о том, стоит ли России в дальнейшем учитывать позиции таких людей, Захарова ответила пословицей: «Кто старое помянет — тому глаз на жопу натянут вон, а кто старое забудет — тому два».

Ранее в МИД Израиля заявили, что ведомство добилось освобождения всех музыкантов «Би-2» в Таиланде. В ведомстве отметили, что музыканты направляются в Израиль.