Диетолог сообщила о вреде интервального голодания

Диетолог Королева сообщила, что интервальное голодание не является эффективным

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Общественной службой новостей» предупредила о вреде интервального голодания.

По ее словам, потеря веса при таком питании обусловлена в основном дефицитом в организме тех питательных веществ, минералов и витаминов, которые организм должен получать на регулярной основе из состава еды.

Врач добавила, что интервальное голодание не является эффективным. «Когда человек вернется к тому образу жизни, который вел до интервального голодания, он начнет стремительно набирать вес, и каждый потерянный килограмм приведет с собой как минимум еще два-три», — сказала она.

Врач посоветовала обращаться к квалифицированным специалистам в вопросах изменения режима питания и снижения массы.

Ранее диетолог Наталья Денисова указала россиянам на последствия дисбаланса питательных веществ в рационе. По ее словам, нехватку полезных жиров организм компенсирует углеводами. Человек неосознанно начинает есть больше сладкого и мучного, из-за этого возникает лишний вес.