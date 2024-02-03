Эрдоган назначил нового главу Центробанка Турции

Эрдоган назначил Фатиха Карахана новым главой Центрального банка Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил новым главой Центрального банка страны Фатиха Карахана, занимавшего должность заместителя управляющего регулятором. Об этом сообщил официальный печатный орган правительства Resmı Gazete.

По данным телеканала NTV, Фатих Карахан родился в 1982 году в Эскишехире, в 2006 году окончил факультет математики и промышленной инженерии Университета Богазичи, в 2012 году защитил магистерскую и докторскую диссертации по экономике в Университете Пенсильвании.

Карахан работал в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и преподавал в Колумбийском и Нью-Йоркском университетах, в 2022 году начал работать старшим экономистом в Amazon.

Ранее бывшая глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан подала в отставку, попросив Эрдогана одобрить ее просьбу, чтобы не допустить влияния на ее семью «крупной кампании против ее репутации».