Глава Минобороны Великобритании потребовал не допустить победы России

Глава Минобороны Великобритании Шаппс: мир не может позволить себе победу России

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир не может позволить себе победу России. Не допустить успех российской стороны в конфликте на Украине британский министр потребовал в соцсети X.

«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, которые присоединяются к нам и берут на себя обязательства по увеличению финансирования Украины. Мир не может позволить себе победу России», — написал глава оборонного ведомства королевства.

Он призвал каждую демократическую нацию сделать шаг вперед и предоставить все, что необходимо Вооруженным силам Украины (ВСУ) для защиты линии фронта.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус военно-политического блока. Помимо этого, Лондон предложил установить над территорией, подконтрольной Киеву, бесполетную зону и увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.