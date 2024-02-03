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15:06, 3 февраля 2024Мир

Глава Минобороны Великобритании потребовал не допустить победы России

Глава Минобороны Великобритании Шаппс: мир не может позволить себе победу России
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что мир не может позволить себе победу России. Не допустить успех российской стороны в конфликте на Украине британский министр потребовал в соцсети X.

«Великобритания решительно приветствует наших европейских партнеров, которые присоединяются к нам и берут на себя обязательства по увеличению финансирования Украины. Мир не может позволить себе победу России», — написал глава оборонного ведомства королевства.

Он призвал каждую демократическую нацию сделать шаг вперед и предоставить все, что необходимо Вооруженным силам Украины (ВСУ) для защиты линии фронта.

Ранее стало известно, что Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус военно-политического блока. Помимо этого, Лондон предложил установить над территорией, подконтрольной Киеву, бесполетную зону и увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.

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      Семен Александров
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