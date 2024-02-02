В России узнали о планах Лондона направить на Украину экспедиционный корпус НАТО
Великобритания предложила союзникам по НАТО направить на Украину экспедиционный корпус военно-политического блока. Об этом РИА Новости рассказал источник.
Помимо этого, Лондон предложил установить над территорией, подконтрольной Киеву, бесполетную зону. Также предлагается увеличить поставки вооружений и техники ВСУ.
«В связи с неблагоприятным для Киева развитием событий на украинском театре военных действий Британия предложила союзникам по НАТО рассмотреть вопрос направления на Украину экспедиционного корпуса альянса», — уточнил собеседник агентства.
Однако, по его словам, Лондон понимает, что большинство стран-членов НАТО вряд ли в ближайшее время поддержат подобные меры.
Ранее бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон заявил, что Великобритания отказалась рассматривать идею введения бесполетной зоны над Украиной из-за риска полномасштабного конфликта с Россией и начала третьей мировой войны. Политик уточнил, что идея о введении над Украиной бесполетной зоны обсуждалась с бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.
Помимо этого, бывший агент британской разведки Аластер Крук ранее рассказал, что Запад не в состоянии создать над Украиной бесполетную зону и тем самым полностью обезопасить небо над страной. По его мнению, если бы государства только попытались добиться бесполетной зоны, это означало бы их втягивание в вооруженный конфликт на Украине.