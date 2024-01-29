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13:59, 29 января 2024Мир

В Британии заявили о риске третьей мировой из-за бесполетной зоны над Украиной

Джонсон: бесполетная зона над Украиной не обсуждалась из-за риска войны с РФ
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alona Nikolaievych / Globallookpress.com

Великобритания отказалась рассматривать идею введения бесполетной зоны над Украиной из-за риска полномасштабного конфликта с Россией и начала третьей мировой войны. Об этом заявил бывший премьер-министр королевства Борис Джонсон, пишет The Telegraph.

Джонсон выступил с заявлением в документальном фильме Putin vs the West («Путин против Запада»), выход которого планируется 29 января. Он рассказал, что идея о введении над Украиной бесполетной зоны обсуждалась с бывшим министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

«Уоллес ясно дал понять, что это будет означать, что я отдам приказ или он отдаст приказ нашим пилотам сбивать российские самолеты», — заявил политик. Он подчеркнул, что Британия и другие западные страны отказались рассматривать предложение украинского руководства, так как это привело бы к полномасштабной войне с Россией.

Ранее Джонсон заявил о «глубокой институциональной вине» НАТО за колебания по поводу членства Украины. По его словам, сомнения по поводу присоединения Киева к блоку были фатальной ошибкой.

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      Юрий Леонов
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