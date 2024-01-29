Экс-премьер Британии заявил о вине НАТО за колебания по поводу членства Киева

Джонсон: у НАТО есть глубокая вина за то, что Киев не вошел в альянс раньше

Внутри НАТО существует «глубокая институциональная вина» за то, что альянс не поставил Украину на путь членства раньше. Об этом заявил бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон, сообщает The Daily Telegraph.

По словам экс-премьера, колебания членов НАТО по поводу присоединения Киева к блоку были «фатальной» ошибкой.

«Если бы НАТО выполнила то, что она сказала, и действительно поставила бы украинцев на правильный путь к членству, то тогда был бы аргумент в пользу того, что [президент России Владимир] Путин не сделал бы того, что он сделал», — констатировал он.

Ранее Джонсон поддержал возможное возвращение бывшего президента США Дональда Трампа на пост главы государства. Он подчеркнул, что это может быть именно тем, в чем сейчас нуждается весь мир.