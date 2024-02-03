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16:58, 3 февраля 2024Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело по факту осквернения могил участников СВО

Во Владикавказе возбудили уголовное дело за осквернение могил участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции (СВО) на Аллее Героев Восточного кладбища во Владикавказе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Республике Северная Осетия-Алания.

С поручением о возбуждении дела к следователям обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Действия злоумышленника были квалифицированы по части 1 статьи 244 («Надругательство над местами захоронения») УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи Героев Восточного кладбища во Владикавказе и разбросал венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО. Этим он осквернил места их захоронения.

Ранее полицейские в Волгограде задержали студенток, прикуривших от Вечного огня в центре города на Аллее Героев.

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      Олеся Мицкевич
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