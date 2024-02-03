Российские следователи возбудили дело по факту осквернения могил участников СВО

Во Владикавказе возбудили уголовное дело за осквернение могил участников СВО

Следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения могил участников специальной военной операции (СВО) на Аллее Героев Восточного кладбища во Владикавказе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по Республике Северная Осетия-Алания.

С поручением о возбуждении дела к следователям обратился председатель СК Александр Бастрыкин. Действия злоумышленника были квалифицированы по части 1 статьи 244 («Надругательство над местами захоронения») УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 2 февраля неизвестный проник на территорию Аллеи Героев Восточного кладбища во Владикавказе и разбросал венки и вазы с цветами, расположенные у могил участников СВО. Этим он осквернил места их захоронения.

Ранее полицейские в Волгограде задержали студенток, прикуривших от Вечного огня в центре города на Аллее Героев.