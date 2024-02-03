ХАМАС назвало количество подлежащих освобождению палестинских заключенных

В ХАМАС требуют освободить из тюрем Израиля 3 тысячи палестинских заключенных

Радикальное движение ХАМАС требует освободить из тюрем Израиля три тысячи палестинских заключенных. Количество подлежащих освобождению сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно источникам, посредники предложили проект соглашения о шестинедельном перемирии в секторе Газа с освобождением 36 заложников, которых удерживает ХАМАС. В свою очередь представители движения потребовали изменить этот проект, закрепив в нем четыре этапа вместо трех.

Ранее ХАМАС попросило Россию выступить в роли гаранта при обмене пленными с Израилем. Помимо Москвы, движение хочет видеть гарантами Катар, Египет и ООН.