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14:23, 3 февраля 2024Мир

ХАМАС назвало количество подлежащих освобождению палестинских заключенных

В ХАМАС требуют освободить из тюрем Израиля 3 тысячи палестинских заключенных

Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Радикальное движение ХАМАС требует освободить из тюрем Израиля три тысячи палестинских заключенных. Количество подлежащих освобождению сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Согласно источникам, посредники предложили проект соглашения о шестинедельном перемирии в секторе Газа с освобождением 36 заложников, которых удерживает ХАМАС. В свою очередь представители движения потребовали изменить этот проект, закрепив в нем четыре этапа вместо трех.

Ранее ХАМАС попросило Россию выступить в роли гаранта при обмене пленными с Израилем. Помимо Москвы, движение хочет видеть гарантами Катар, Египет и ООН.

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      Олеся Мицкевич
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