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04:13, 3 февраля 2024Мир

Макрона обвинили в приближении ядерной войны с Россией

Филиппо обвинил президента Франции Макрона в приближении ядерной войны с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: TT News Agency / Henrik Montgomery / Reuters

Французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в приближении ядерной войны с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

«"Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции!» — написал он. Политик назвал это государственной изменой.

По словам Филиппо, заявление французского лидера противоречит военной доктрине страны. Он отметил, что фактически это подразумевает передачу ядерного оружия Европейскому союзу. «Это означает, что мы, возможно, используем его завтра, например, в случае войны Польши или Латвии с Россией!» — сказал депутат.

Ранее Филиппо негативно оценил идею использовать сбережения граждан Франции для финансовой поддержки Украины. Политик процитировал статью французской газеты Le Monde, в которой одним из способов продолжать «поддержку украинской демократии» указывалось изъятие сбережений простых граждан для создания «Фонда помощи Украине».

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      Марина Совина
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