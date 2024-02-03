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02:06, 3 февраля 2024Интернет и СМИ

На Украине предрекли «политическую казнь» Залужному

Политолог Бортник: Зеленский хочет добиться самовольного увольнения Залужного

Фото: Ukranian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет добиться самовольного увольнения главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.

«Если Залужный уйдет самостоятельно, это будет означать, что он согласился с обвинениями президента, которые прозвучат потом в след. Будет политическая казнь по-украински», — предположил Бортник.

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      Александра Синицына
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