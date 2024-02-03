Офицер ВСУ заявил о попытках Украины стабилизировать фронт

Офицер ВСУ Лапин: ВСУ контратакуют без поддержки артиллерии и дронов

Бывший депутат Верховной Рады, офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Лапин заявил, что Киев пытается стабилизировать фронт ВСУ контратаками, которые проходят без поддержки артиллерии и беспилотников. Об этом он сообщил в беседе с украинским «Пятым каналом».

«Это значит, что кто-то пошел на штурмы. Туда же не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там маловато. Как отбивать без прикрытия тяжелой артиллерии и так далее? Опять-таки, телами», — сказал он.

Лапин добавил, что у украинской армии не всегда хватает солдат, чтобы занимать оборону. По его словам, Киева сдает позиции без боя только для того, чтобы позднее понести большие потери в контратаках.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отчитался, что в январе армия России взяла под контроль три населенных пункта в зоне СВО — Веселое, Крахмальное и Табаевку. По его словам, после провала контрнаступления ВСУ российские войска сохраняют стратегическую инициативу.