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12:33, 3 февраля 2024Россия

Полиция начала поиски застрявшего на льдине в Енисее мужчины

Застрявшего на отколовшейся льдине в Енисее мужчину могло унести течением реки

Кадр: Telegram-канал полиции Красноярского края

Полиция Красноярска начала поиски застрявшего на отколовшейся льдине в Енисее мужчины. Об этом сообщает краевое МВД в своем Telegram.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она заявила, что стала свидетельницей того, как от берега оторвало льдину, на которой находился человек. Предположительно, его могло унести течением реки.

Известно, что к настоящему моменту поиски результата не дали. В свою очередь, полиция просит помощи у красноярцев в установлении обстоятельств произошедшего.

В январе в Бурятии пять рыбаков оказались на оторванной льдине в озере. Пятеро россиян рыбачили близи станции Выдрино в Кабанском районе. Чтобы спасти их, к месту происшествия прибыли девять спасателей и четыре единицы техники.

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      Алина Гостева
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