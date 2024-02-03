Полиция начала поиски застрявшего на льдине в Енисее мужчины

Застрявшего на отколовшейся льдине в Енисее мужчину могло унести течением реки

Полиция Красноярска начала поиски застрявшего на отколовшейся льдине в Енисее мужчины. Об этом сообщает краевое МВД в своем Telegram.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратилась местная жительница. Она заявила, что стала свидетельницей того, как от берега оторвало льдину, на которой находился человек. Предположительно, его могло унести течением реки.

Известно, что к настоящему моменту поиски результата не дали. В свою очередь, полиция просит помощи у красноярцев в установлении обстоятельств произошедшего.

В январе в Бурятии пять рыбаков оказались на оторванной льдине в озере. Пятеро россиян рыбачили близи станции Выдрино в Кабанском районе. Чтобы спасти их, к месту происшествия прибыли девять спасателей и четыре единицы техники.