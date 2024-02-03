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17:16, 3 февраля 2024Мир

Польша признала за США право ударов по территории Ирака и Сирии

Замглавы МИД Польши Шейна: признаем за США право ударов по Ираку и Сирии

Фото: Rodi Said / Reuters

Польша признает за США право ударов по территории Ирака и Сирии. Об этом заявил замглавы польского МИД Анджей Шейна, сообщает Polskie Radio.

Дипломат подчеркнул, что действия США стали ответом на более раннюю атаку на американскую военную базу в Иордании. «Ответ США находится в рамках обеспечения безопасности и противодействия будущим атакам такого типа со стороны террористических организаций», — отметил он.

По его словам, опасения, что будет какой-либо ответный удар со стороны Ирана, не оправданы, поскольку атака произошла не на территории этой страны, а только против террористической организации.

3 февраля США нанесли удары по территории Сирии в ответ на недавнюю атаку БПЛА по американской базе на северо-востоке Иордании. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары по целям в Сирии и Ираке стали лишь началом ответных мер на недавнюю атаку на американские силы.

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      Семен Александров
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