Посол Украины назвал необходимый размер помощи от ЕС
Киеву требуется больше помощи от стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью бывшего посла Украины в Германии и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника немецкому телеканалу NTV.
По его словам, в этом году правительство Германии выделило на вооружение Украине семь миллиардов евро, однако этой суммы на данный момент недостаточно. «Срочно необходимо поставить более высокую цель: один процент от ВВП ЕС, что составит около 160 миллиардов евро в год», — заявил Мельник.
Кроме того, посол указал на необходимость поставок на Украину крылатых ракет Taurus и немецких истребителей Eurofighter и Tornado, а также сообщил о желании видеть больше дипломатической инициативы от западных и других стран.
Ранее Мельник уже просил союзников увеличить военную помощь Киеву в десять раз, что составило бы один процент от их ВВП.