Православная церковь Украины исключила из поминаемых святых Александра Невского

Раскольническая ПЦУ исключила из списка поминаемых ей святых Александра Невского

Раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) исключила из списка поминаемых ей святых князя Александра Невского. Об этом сообщается на сайте церкви.

Согласно решению синода ПЦУ, вместо дня памяти Александра Невского, который приходится на 23 ноября, православные Украины будут праздновать дополнительный день памяти «преподобного Александра, первоначальника обители "Неусыпных"».

Князь Александр Ярославович Невский был причислен к лику святых в 1547 году решением Русской православной церкви. 23 ноября верующие отмечали день его погребения во Владимире.

Ранее лидер ПЦУ Епифаний Думенко заявил, что закон о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не нарушает свободы вероисповедания, потому что направлен против русского мира и представляет форму борьбы за национальную безопасность. По мнению раскольников, Россия якобы использует УПЦ как инструмент влияния и достижения своих целей.

