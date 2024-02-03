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11:34, 3 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин ударил ножом в шею продавщицу ночного магазина и попал на видео

В Туле задержали мужчину, ударившего ножом в шею продавщицу магазина

В Туле задержали 23-летнего местного жителя, который ударил ножом в шею продавщицу ночного магазина на улице Полюсной. Об этом сообщил региональный Следственный комитет в Telegram.

По данным ведомства, россиянке удалось выжить, так как ей успели оказать медицинскую помощь. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. На допросе он признал вину и раскаялся. Расследование продолжается.

В сети также появилось видео преступления. На кадрах, опубликованных в паблике «Подслушано в Туле» в соцсети «ВКонтакте», видно, что мужчина стоит недалеко от выхода из магазина, держа в руках телефон. Когда рядом с ним оказывается продавщица, он бьет ее ножом в шею и уходит.

Ранее в Новой Москве мужчина в состоянии алкогольного опьянения украл сырок и, угрожая ножом, вынес 11 тысяч рублей из кассы продуктового магазина. Вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов и предъявили обвинение по части 2 статьи 162 («Разбой») Уголовного кодекса

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      Константин Лысяков
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