Российские средства ПВО сбили два беспилотника над Брянской областью

Минобороны РФ: средства ПВО перехватили два БПЛА над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Брянской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Брянской области», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что попытка атаки с применением беспилотников самолетного типа по российским объектам была пресечена около 20:00 по московскому времени 3 февраля.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении ночью средствами противовоздушной обороны (ПВО) семи дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ в ночь на субботу, 3 февраля.

