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22:52, 3 февраля 2024Экономика

Российский миллиардер купил еще один особняк в Лондоне за 30 миллионов долларов

Bloomberg: миллиардер Бухман купил особняк в Лондоне стоимостью около $30,6 млн

Фото: Unsplash.com

Российский миллиардер, уроженец Вологды Игорь Бухман прошлым летом купил особняк в Лондоне стоимостью около 30,6 миллиона долларов, об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, дом находится в элитном районе Кенсингтон, неподалеку от еще одного особняка бизнесмена, приобретенного в 2019 году за 57 миллионов долларов.

Отмечается, что в настоящее время сооснователь студии разработки игр Playrix, обладатель состояния в 6,8 миллиарда долларов (по версии Forbes) занимается ремонтом обоих объектов.

В апреле прошлого года стало известно, что российские братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухман решили перенести постоянный офис своей инвестиционной компании Rix Capital в Лондон в район Сент-Джеймс.

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      Марина Совина
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