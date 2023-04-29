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11:39, 29 апреля 2023Экономика

Российские братья-миллиардеры нашли место для семейного офиса в Лондоне

Bloomberg: основатели студии Playrix братья Бухман переносят офис Rix Capital в Лондон

Фото: Fallon Michael / Unsplash

Инвестиционная компания Rix Capital, созданная основателями студии разработки игр Playrix братьев Дмитрия и Игоря Бухман для управления их активами, переносит постоянный офис в Лондон в районе Сент-Джеймс. О решении российских братьев-миллиардеров из Вологды сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Также сообщается, что Rix Capital, совокупно управляющая четырьмя миллиардами долларов, увеличит количество сотрудников до 10 человек. Сама компания, созданная в октябре 2021 года, входит в число крупнейших в мире семейных офисов.

Созданная Бухманами игровая студия Playrix известна за разработку игр Township и Gardenscapes. Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние братьев оценивается примерно в 11 миллиардов долларов.

Ранее стало известно, что российский холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке активов немецкой компании Bosch в городе Энгельсе. По договору Bosch передал 100 процентов контроля над тремя предприятиями в Саратовской области — по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. В S8 Capital уточнили, что возобновят работу заводов и будут инвестировать в их дальнейшее развитие, а все сотрудники и технологии производства будут сохранены.

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Варвара Кошечкина
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