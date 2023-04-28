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17:02, 28 апреля 2023Экономика

Bosch продал заводы в России

Bosch продал российские предприятия в Энгельсе холдингу S8 Capital

Фото: Scott Graham / Unsplash

Российский холдинг S8 Capital завершил сделку по покупке активов немецкой компании Bosch в городе Энгельс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу S8 Capital.

По договору Bosch передал 100 процентов контроля над тремя предприятиями в Саратовской области — по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. В S8 Capital уточнили, что возобновят работу заводов и будут инвестировать в их дальнейшее развитие, а все сотрудники и технологии производства будут сохранены. В течение полугода с момента сделки будет проведен ребрендинг предприятий.

Управляющий директор S8 Capital Торстен Шуберт отметил, что приобретение новых активов «расширит производственную и научно-технологическую кооперацию между промышленными площадками и повысит уровень их локализации». В результате холдинг получит стимул для развития, увеличив эффективность производственных возможностей.

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Bosch решил приостановить производство в России, а также прекратить поставки в страну в марте 2022 года после начала СВО. В августе стало известно о планах Bosch продать свои заводы в России, однако тогда компания не подтвердила эту информацию.

Ранее сообщалось, что S8 Capital может стать новым владельцем завода немецкого производителя шин и автокомпонентов Continental в Калуге. Представители компании заявили, что она находится на продвинутой стадии процесса продажи, однако необходимые разрешения регулирующих органов США еще не получены.

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Влада Горячева
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