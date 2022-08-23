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Bosch ответил на слухи о продаже заводов в России

РИА Новости: Bosch не подтвердил Минпромторгу планы по продаже заводов в России

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ответил на слухи о продаже своих заводов в России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге, компания не подтвердила эту информацию.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет о заводе по производству бытовой техники в Стрельне и предприятии по выпуску котлов в Энгельсе.

Ранее в августе газета «Коммерсантъ» сообщила, что Bosch планирует продать свои российские заводы, поэтому якобы ищет для них покупателя. Активами компании уже интересовался ряд ретейлеров, но они остались недовольны указанной стоимостью предприятий, посчитав ее завышенной.

В работающем состоянии заводы стоят от 3,8–4,4 миллиарда рублей, однако после приостановки производства активы могут оцениваться куда дешевле. По оценкам экспертов, заводы могут приобрести китайские или турецкие производители бытовой техники, как произошло с Whirlpool, завод которой выкупила турецкая Arcelik. По мнению другого информатора, одним из кандидатов является китайская Midea.

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Платон Щукин
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