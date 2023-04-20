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02:15, 20 апреля 2023Экономика

Немецкий производитель шин собрался продать завод в Калуге

FAZ: производитель шин Continental собирается продать завод в Калуге холдингу S8 Capital

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental собирается продать завод в Калуге. Об этом сообщила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По информации издания, новым владельцем предприятия станет российский холдинг S8 Capital.

Ранее гендиректор компании Николай Сетцер заявил, что компания находится на продвинутой стадии процесса продажи, однако необходимые разрешения регулирующих органов еще не получены.

В марте 2022 года Continental приостановил производство и бизнес в России, однако в апреле возобновил его из-за «суровых уголовных последствий», которыми угрожали сотрудникам и руководителям, если они не удовлетворят местный спрос.

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Марина Совина
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