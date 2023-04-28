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09:04, 28 апреля 2023Экономика

В США затормозили уход немецкого производителя шин из России

«Ъ»: производитель шин Continental ждет одобрения ухода из России от регулятора в США

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Немецкий производитель шин Continental получил от российских властей разрешение на продажу бизнеса в стране, однако не может закрыть сделку, поскольку ждет соответствующего одобрения от американского регулятора экспортного контроля. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Необходимое для завершения продажи российских активов Continental разрешение должно выдать Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США. По словам собеседников газеты, правительственная комиссия России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрили сделку несколько недель назад.

Continental обратилась к американским властям за лицензией, предположив, что на производственной площадке ее завода в России есть товары, на которые распространяется экспортный контроль США. Эксперты отмечают, что компания могла обратиться к BIS в случае продажи оборудования или технологий, на которые как раз распространяются данные ограничения.

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Предприятие Continental в Калуге должна получить структура компании S8 Capital Армена Саркисяна. Стоимость сделки оценивают в 7-10 миллиардов рублей.

Немецкий производитель выпускает шины трех брендов: Continental, Gislaved и Matador. Мощность завода составляет четыре миллиона шин в год с перспективами расширения до 16 миллионов штук.

О своем желании покинуть российский рынок компания Continental сообщила в финансовом отчете за 2022 год, опубликованном в марте 2023 года. Гендиректор производителя Николай Сетцер объяснил, что переговоры находятся на продвинутой стадии, но разрешения регуляторов пока не получены.

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Мария Грушко
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