Названы самые опасные типы сделок с недвижимостью

Эксперт по недвижимости Мищенко предупредила о рисках покупки «вторички»

Огромные риски несет покупка вторичного жилья и мнимые сделки, предупредила руководитель департамента городской недвижимости «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко. Самые опасные типы сделок она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, в рейтинг самых небезопасных сделок входит покупка квартиры по заниженной в договоре стоимости. Она отметила, что к этой хитрости прибегают продавцы, которые не хотят платить слишком большой налог. Например, реализуя квартиру за 10 миллионов рублей, часть суммы собственник прописывает в договоре купли-продажи, а оставшиеся деньги получает от покупателя наличными под расписку.

«Ждать особой выгоды от сэкономленных на налогах средств не приходится. Федеральная налоговая служба тщательно отсматривает проведенные сделки и, обнаружив, факт продажи лота рыночной стоимостью в 10 миллионов рублей по цене почти в несколько раз ниже, начнет судебные разбирательства с участием и бывшего, и нынешнего собственника», — рассказала Мищенко.

Огромные риски несут и мнимые сделки, сообщила собеседница «Ленты.ру». В этом случае один из собственников якобы по договору дарения оформляет свою долю на другого человека, на самом деле продавая ее за наличные средства. Другие владельцы, обнаружив, что новый жилец — это совершенно посторонний человек, который не имел права получать долю в дар, могут обратиться в суд, так как преимущество покупки доли всегда остается за сособственниками. В результате, покупатель, участвующий в схеме, рискует остаться ни с чем, предостерегла Мищенко.

Также большие риски несет покупка вторичного жилья, которое в течение последнего года сменило несколько собственников, недвижимости, полученной в наследство, и квартир, приобретенных на материнский капитал Елена Мищенко эксперт по недвижимости

«Важно помнить о том, что самостоятельная покупка вторичной недвижимости всегда несет риски, связанные с обременениями или мошенничеством. Сами по себе такие лоты не обязательно имеют обременения, однако важно особенно внимательно разбираться и задать себе ряд вопросов. Почему квартиру неоднократно перепродавали? С ней что-то не так? Если квартира получена владельцем по завещанию, нет ли других наследников, которые после сделки начнут претендовать на имущество? Распределены ли между всеми детьми доли в квартире, купленной на маткапитал?» — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что на фоне ужесточения правил выдачи ипотеки банки стали в два раза чаще отказывать россиянам в жилищных кредитах.

