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07:30, 3 февраля 2024Экономика

В ЕС раскрыли опасное последствие отказа от российского газа

В Норвегии заявили, что отказ от газа из РФ негативно сказался на климате

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Депутат норвежского парламента Мариус Арион Нильсен заявил, что отказ от газа из России негативно сказался на климате и перенес энергетический кризис из Европы в бедные страны мира. Опасные последствия отказа от российских энергетических ресурсов парламентарий раскрыл в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду. «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма депутата.

«С тех пор как началась война на Украине, ЕС опустошает мировой рынок сжиженного охлажденного газа (СПГ), чтобы покрыть потери российского трубопроводного газа. Это увеличивает выбросы CO2 в мире и переносит энергетическую проблему из ЕС в бедные страны мира. Как следствие, цены на энергоносители резко выросли, а энергетическая бедность и выбросы в атмосферу увеличились», — пишет автор обращения.

В связи с этим он задал вопрос Аасланду о планируемых действиях правительства на фоне этого кризиса. «Может ли министр прояснить, серьезно ли ЕС воспринимает негативные последствия своей политики и планирует ли инвестировать в инфраструктуру и увеличение количества трубопроводного газа из Норвегии, Баренцева моря и других стран?» — спросил Нильсен.

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Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу даже после истечения контракта на транзит через территорию Украины. Страна может продолжать поставки энергоресурсов разными путями, однако не видит заинтересованности со стороны партнеров.

По словам Новака, экспорт сжиженного природного газа из России в 2024 году вырастет на 14 процентов, до 38 миллионов тонн. Свои предсказания он обосновал развитием новых СПГ-кластеров, среди которых проект «Арктик СПГ-2» и комплекс по переработке этансодержащего газа и производству СПГ в районе порта Усть-Луга. В 2023-м объем поставок составил 91,4 миллиарда кубометров, а СПГ — 43,6 миллиарда кубометров после регазификации.

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      Кирилл Садовский
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