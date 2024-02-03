Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
00:02, 3 февраля 2024Ценности

Стресс довел молодых людей до «финансового отчаяния». Почему они бездумно тратят деньги и не хотят думать о будущем?

Фото: Raimonda Kulikauskiene / Getty Images

Молодежь находится в «экономическом отчаянии» — гласит заголовок Bloomberg. Высокая стоимость привычных товаров провоцирует бездумные траты на предметы роскоши у представителей поколений Z и Y. На что молодежь готова отдать последние сбережения и почему отказывается от традиционных понятий об успешной жизни?

Зумеры живут сегодняшним днем из-за финансовой нестабильности

Исследователи экономических явлений в обществе говорят о появлении новой тенденции doom spending («обреченные траты»). В ее рамках молодые люди тратят деньги в качестве терапии из-за нервов на фоне роста цен. Прежде всего зумеры и миллениалы делают мелкие покупки, поскольку в нынешних реалиях не могут позволить себе приобрести машину или дом.

Редакторы Bloomberg уточняют, что 27 процентов американцев возрастом около 30 лет предпочитают жить сегодняшним днем и не откладывать деньги на будущее. По их словам, таким образом им удается снизить уровень стресса от высоких цен на продукты и аренду и покупку жилья.

Экономика в ужасном состоянии, в мире глобальное потепление и постоянные политические и социальные волнения. Нам просто легче потратить деньги на вещи, которые принесут нам немедленное удовлетворение

Ния Холланд24-летняя американская студентка

Молодежь выбирает вещи модных брендов вместо финансовой подушки безопасности

Профессор экономики в Гамильтон-колледже Стивен Ву считает, что привычка бездумно тратить деньги особенно распространилась в последние годы вследствие мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса. В сложившейся ситуации люди начали понимать, что их достижения и промахи больше не зависят от их собственных усилий, считает ученый.

Кроме того, в качестве одной из причин импульсивных покупок Стивен Ву называет возросшую родительскую поддержку, в результате чего у молодежи остаются свободные деньги на то, чтобы побаловать себя

При этом зачастую выбор зумеров и миллениалов падает на покупку предметов роскоши. Так, студентка Холланд, которая получает докторскую степень в Мичиганском университете и заручилась материальной помощью от семьи, решила потратить сбережения на сумку Chanel. За винтажный аксессуар девушка заплатила 2500 долларов (примерно 226 тысяч рублей).

Бутик Gucci в Мадриде

Бутик Gucci в Мадриде

Фото: Cristina Arias / Cover / Getty Images

В свою очередь, 26-летний Адриан Сига отдал последние накопления, чтобы получить реплику сумки Burberry, которая была показана в популярном сериале HBO «Наследники». Также в ближайших целях у него покупка средств по уходу за кожей, шерстного пальто и копии сумки Hermes Birkin 35 Gold Togo стоимостью 1088 долларов (98 тысяч рублей).

Мужчина переехал в Нью-Йорк из Филиппин в 2019 году в надежде поступить в колледж, найти достойную работу и приобрести дом. Однако в настоящее время он по-прежнему живет с матерью, получая материальную поддержку. Филиппинец трудится, помогая пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. По его словам, он понял, что мечты о покупке дома оказались неосуществимы.

Тридцать лет назад жилье в Элмхерсте стоило 90 000 долларов [8 миллионов рублей], а сейчас — 400 000 долларов [80 миллионов рублей] за квартиру с одной спальней. Это безумие

Адриан Сига26-летний социальный работник

У поколения Z изменилась мечта

Однако не все считают совершаемые молодежью импульсивные покупки жестом отчаяния. Например, с данной точкой зрения не согласна 27-летняя выпускница Йельского университета и блогерша Мария Мельчор, специализирующаяся на финансовом образовании для поколения Z. Она предпочитает рассматривать данную проблему как смену приоритетов.

Пакеты люксового бренда Louis Vuitton

Пакеты люксового бренда Louis Vuitton

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В настоящее время количество заключаемых браков и уровень рождаемости снижается, отмечает девушка. В то же время удаленная работа для многих открыла возможность не быть привязанным к одному месту жительства. Поэтому зумеры и миллениалы по-другому распределяют средства, которые предыдущие поколения тратили на покупку недвижимости и детские нужды.

«Думаю, что "мечта" сейчас меняется», — резюмировала Мельчор.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Больно об этом говорить». Путин высказался о происходивших под Харьковом после отхода ВС России событиях

      Сообщивший об ударах США по Сирии американский телеканал опроверг информацию

      Очки дополненной реальности Apple вызвали привыкание

      В Армении захотели ввести военную форму по стандартам НАТО в войсках

      Стресс довел молодых людей до «финансового отчаяния». Почему они бездумно тратят деньги и не хотят думать о будущем?

      В России узнали о предложении Британии ввести бесполетную зону над Украиной

      Украина получила еще две системы ПВО

      Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет Hellfire

      МИД Индонезии назвал причину отказа Галкину во въезде на Бали

      Залужный доложил Зеленскому о сложном положении ВСУ под Авдеевкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше