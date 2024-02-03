Стресс довел молодых людей до «финансового отчаяния». Почему они бездумно тратят деньги и не хотят думать о будущем?

Молодежь находится в «экономическом отчаянии» — гласит заголовок Bloomberg. Высокая стоимость привычных товаров провоцирует бездумные траты на предметы роскоши у представителей поколений Z и Y. На что молодежь готова отдать последние сбережения и почему отказывается от традиционных понятий об успешной жизни?

Зумеры живут сегодняшним днем из-за финансовой нестабильности

Исследователи экономических явлений в обществе говорят о появлении новой тенденции doom spending («обреченные траты»). В ее рамках молодые люди тратят деньги в качестве терапии из-за нервов на фоне роста цен. Прежде всего зумеры и миллениалы делают мелкие покупки, поскольку в нынешних реалиях не могут позволить себе приобрести машину или дом.

Редакторы Bloomberg уточняют, что 27 процентов американцев возрастом около 30 лет предпочитают жить сегодняшним днем и не откладывать деньги на будущее. По их словам, таким образом им удается снизить уровень стресса от высоких цен на продукты и аренду и покупку жилья.

Экономика в ужасном состоянии, в мире глобальное потепление и постоянные политические и социальные волнения. Нам просто легче потратить деньги на вещи, которые принесут нам немедленное удовлетворение Ния Холланд 24-летняя американская студентка

Молодежь выбирает вещи модных брендов вместо финансовой подушки безопасности

Профессор экономики в Гамильтон-колледже Стивен Ву считает, что привычка бездумно тратить деньги особенно распространилась в последние годы вследствие мирового экономического кризиса и пандемии коронавируса. В сложившейся ситуации люди начали понимать, что их достижения и промахи больше не зависят от их собственных усилий, считает ученый.

Кроме того, в качестве одной из причин импульсивных покупок Стивен Ву называет возросшую родительскую поддержку, в результате чего у молодежи остаются свободные деньги на то, чтобы побаловать себя

При этом зачастую выбор зумеров и миллениалов падает на покупку предметов роскоши. Так, студентка Холланд, которая получает докторскую степень в Мичиганском университете и заручилась материальной помощью от семьи, решила потратить сбережения на сумку Chanel. За винтажный аксессуар девушка заплатила 2500 долларов (примерно 226 тысяч рублей).

Бутик Gucci в Мадриде Фото: Cristina Arias / Cover / Getty Images

В свою очередь, 26-летний Адриан Сига отдал последние накопления, чтобы получить реплику сумки Burberry, которая была показана в популярном сериале HBO «Наследники». Также в ближайших целях у него покупка средств по уходу за кожей, шерстного пальто и копии сумки Hermes Birkin 35 Gold Togo стоимостью 1088 долларов (98 тысяч рублей).

Мужчина переехал в Нью-Йорк из Филиппин в 2019 году в надежде поступить в колледж, найти достойную работу и приобрести дом. Однако в настоящее время он по-прежнему живет с матерью, получая материальную поддержку. Филиппинец трудится, помогая пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. По его словам, он понял, что мечты о покупке дома оказались неосуществимы.

Тридцать лет назад жилье в Элмхерсте стоило 90 000 долларов [8 миллионов рублей], а сейчас — 400 000 долларов [80 миллионов рублей] за квартиру с одной спальней. Это безумие Адриан Сига 26-летний социальный работник

У поколения Z изменилась мечта

Однако не все считают совершаемые молодежью импульсивные покупки жестом отчаяния. Например, с данной точкой зрения не согласна 27-летняя выпускница Йельского университета и блогерша Мария Мельчор, специализирующаяся на финансовом образовании для поколения Z. Она предпочитает рассматривать данную проблему как смену приоритетов.

Пакеты люксового бренда Louis Vuitton Фото: Lisi Niesner / Reuters

В настоящее время количество заключаемых браков и уровень рождаемости снижается, отмечает девушка. В то же время удаленная работа для многих открыла возможность не быть привязанным к одному месту жительства. Поэтому зумеры и миллениалы по-другому распределяют средства, которые предыдущие поколения тратили на покупку недвижимости и детские нужды.

«Думаю, что "мечта" сейчас меняется», — резюмировала Мельчор.