В Афинах прогремел взрыв возле министерства труда Греции

ERT: в центре Афин возле министерства труда Греции взорвалась бомба

В центре греческой столицы Афины прогремел взрыв возле здания министерства труда Греции. Об этом сообщает ERT News.

«Бомба взорвалась в 1:29 (2:29 по московскому времени) напротив Министерства труда, на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. В 00:49 в редакцию издания Efimerida ton Syntakton поступило сообщение о том, что бомба взорвется через 40 минут, что и произошло, причинив материальный ущерб», — говорится в публикации.