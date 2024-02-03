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09:47, 3 февраля 2024Мир

В Афинах прогремел взрыв возле министерства труда Греции

ERT: в центре Афин возле министерства труда Греции взорвалась бомба

Кадр: ERT News

В центре греческой столицы Афины прогремел взрыв возле здания министерства труда Греции. Об этом сообщает ERT News.

«Бомба взорвалась в 1:29 (2:29 по московскому времени) напротив Министерства труда, на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. В 00:49 в редакцию издания Efimerida ton Syntakton поступило сообщение о том, что бомба взорвется через 40 минут, что и произошло, причинив материальный ущерб», — говорится в публикации.

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      Семен Александров
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