В деле блогера Блиновской появился новый фигурант

Блиновская пользовалась системой «Клиент-Банк», чтобы не платить налоги

В уголовном деле против блогера Елены Блиновской появился еще один фигурант. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, этот человек в 2019 году предоставил создательнице марафонов доступ к электронным ключам в системе «Клиент-Банк», чтобы она могла совершать любые транзакции и не платить налоги. Как сообщает канал, с помощью этого способа для Блиновской обналичивались и переводились крупные суммы через компанию «Ярославна».

Пока неизвестно, сколько бухгалтеров имело доступ к этим электронным ключам и какие именно суммы были в обороте компании, однако по этому основанию предусматривается наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Ранее стало известно, что находящейся в СИЗО Блиновской отказали в свиданиях с мужем. С просьбой разрешить блогерше общение с родственниками обратился ее адвокат, однако на его ходатайство в течение трех дней не был получен ответ, что автоматически означает отказ.