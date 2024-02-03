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15:45, 3 февраля 2024Силовые структуры

В деле блогера Блиновской появился новый фигурант

Блиновская пользовалась системой «Клиент-Банк», чтобы не платить налоги

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В уголовном деле против блогера Елены Блиновской появился еще один фигурант. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По версии следствия, этот человек в 2019 году предоставил создательнице марафонов доступ к электронным ключам в системе «Клиент-Банк», чтобы она могла совершать любые транзакции и не платить налоги. Как сообщает канал, с помощью этого способа для Блиновской обналичивались и переводились крупные суммы через компанию «Ярославна».

Пока неизвестно, сколько бухгалтеров имело доступ к этим электронным ключам и какие именно суммы были в обороте компании, однако по этому основанию предусматривается наказание в виде лишения свободы до шести лет.

Ранее стало известно, что находящейся в СИЗО Блиновской отказали в свиданиях с мужем. С просьбой разрешить блогерше общение с родственниками обратился ее адвокат, однако на его ходатайство в течение трех дней не был получен ответ, что автоматически означает отказ.

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      Олеся Мицкевич
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