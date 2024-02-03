В экстренных службах заявили о доказанном факте атаки Ил-76 с Patriot

Делать выкладку фрагментов Ил-76 необходимости нет, атака с Patriot доказана

Необходимости делать полную выкладку фрагментов самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области, нет: данные черных ящиков и экспертиза однозначно доказали факт атаки с помощью Patrio. Об этом заявил РИА Новости представитель экстренных служб.

По его словам, все средства объективного контроля — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец — расшифрованы, «ясность есть».

«По поражающим элементам все понятно, все есть: и элементы, и обломки ракет», — добавил собеседник агентства.

Ранее в Следственном комитете России (СКР) заявили, что установили точку, с которой был нанесен удар по самолету. По данным ведомства, было установлено, что зенитно-ракетное вооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ) располагалось в селе Липцы Харьковской области.

24 января в нескольких километрах от села Яблоново потерпел крушение Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и свыше 60 украинских военнопленных. Никто из них не выжил.