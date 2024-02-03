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22:18, 3 февраля 2024Бывший СССР

В правительстве ЛНР назвали удар по пекарне в Лисичанске терактом

Зампред правительства ЛНР Говтвин назвал удар по пекарне в Лисичанске терактом
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя правительства Луганской народной республики Юрий Говтвин назвал терактом удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске, его слова приводятся в Telegram-канале правительства ЛНР.

«Выходной день, суббота. После рабочей недели жители города Лисичанска пришли в кафе, чтобы отдохнуть с семьей. И в этот момент — очередной теракт ВСУ», — заявил чиновник.

Говтвин сообщил, что разбор завалов будет продолжаться всю ночь. Сотрудники МЧС оказывают всю необходимую помощь, их главной задачей является спасение людей.

Соболезнования семьям погибших также выразил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Он назвал произошедшее преступлением и актом бесчеловечности.

ВСУ вечером 3 февраля нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По последним данным, погибли 11 человек. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Марина Совина
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