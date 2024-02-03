В секторе Газа произошел сильный взрыв вследствие атаки со стороны Израиля

На северо-востоке города Хан-Юнис в секторе Газа произошел сильный взрыв вследствие атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

В указанном месте укрывались от военных действий тысячи перемещенных лиц с севера сектора Газа, передает корреспондент агентства. Отмечается, что удар в том числе был совершен по району Джурат-аль-Аккад.

Известно, что обломки упали на расстоянии километров от взрыва. В частности, их заметили на улицах, окружающих медицинский комплекс Насера.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявила, что Израиль дал согласие на прекращение огня в секторе Газа. Дипломат также указал, что боевики палестинского радикального движения ХАМАС также дали первоначальное согласие прекратить огонь.