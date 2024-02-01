Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа

Al Jazeera: Катар сообщил о согласии Израиля на прекращение огня в секторе Газа

Израиль дал согласие на прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, передает телеканал Al Jazeera.

Дипломат также указал, что боевики палестинского радикального движения ХАМАС также дали первоначальное согласие прекратить огонь.

Ранее американская газета Wall Street Journal раскрыла подробности перемирия в секторе Газа. Переговорщики настаивают на прекращении огня сроком на шесть недель, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней силой, отметили источники издания.