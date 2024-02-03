В США назвали внешнюю политику Байдена катастрофой

Конгрессмен Джонсон назвал внешнюю политику Байдена катастрофой

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена катастрофой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, пишет РИА Новости.

«Внешняя политика Байдена — это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», — сказал он.

По словам политика, подобная политика американской администрации ведет к тому, что сама «приглашает агрессию». Он добавил, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа подобного не происходило.

Ранее Джонсон заявил, что решение Байдена о приостановке строительства терминалов для экспорта сжиженного природного газа помогает России и ставит европейские страны в зависимость от ее экспорта. Политик подчеркнул, что американский лидер, опираясь на позицию экоактивистов, расширяет возможности Москвы и ослабляет энергетическую безопасность Соединенных Штатов.