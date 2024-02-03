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05:27, 3 февраля 2024Мир

В США назвали внешнюю политику Байдена катастрофой

Конгрессмен Джонсон назвал внешнюю политику Байдена катастрофой
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал внешнюю политику американского лидера Джо Байдена катастрофой. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, пишет РИА Новости.

«Внешняя политика Байдена — это катастрофа. Каждый знает, что она настолько опасна, потому что мы демонстрируем слабость на мировой арене», — сказал он.

По словам политика, подобная политика американской администрации ведет к тому, что сама «приглашает агрессию». Он добавил, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа подобного не происходило.

Ранее Джонсон заявил, что решение Байдена о приостановке строительства терминалов для экспорта сжиженного природного газа помогает России и ставит европейские страны в зависимость от ее экспорта. Политик подчеркнул, что американский лидер, опираясь на позицию экоактивистов, расширяет возможности Москвы и ослабляет энергетическую безопасность Соединенных Штатов.

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      Марина Совина
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