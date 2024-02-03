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23:01, 3 февраля 2024Мир

Захарова рассказала об использовании западного оружия против мирных жителей

Захарова: Киев тратит налоги европейцев на оружие против мирных жителей
СюжетРакетные удары по Украине:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Sergey Petrov / Global Look Press

Европейцы должны знать, как Украина тратит их налоги на закупку оружия против мирных жителей, заявила официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Она прокомментировала удар по пекарне в Лисичанске в своем Telegram-канале.

Как отметила дипломат, Москва проинформирует международные организации об очередном акте терроризма со стороны Киева.

«Граждане Евросоюза должны знать, как используются их налоги — на них закупают системы вооружений и отправляют киевскому режиму», — подчеркнула она.

По последним данным, при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пекарне в Лисичанске травмы, не совместимые с жизнью, получили 15 человек. Здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Марина Совина
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