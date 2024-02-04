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16:19, 4 февраля 2024Мир

Стали известны подробности о взрыве в Афинах

Open TV: бомба, сработавшая в центре Афин, содержала 3-5 кг взрывчатки
Афины

Афины. Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Бомба, сработавшая возле здания Министерства труда Греции в центре Афин, содержала несколько килограммов взрывчатого вещества. Подробности стали известны греческому телеканалу Open TV.

По данным канала, бомба содержала от трех до пяти килограммов взрывчатого вещества. Уточняется, что взрыв был настолько мощным, что в здании министерства, а также в расположенных рядом с ним домах выбило окна.

Взрыв в Афинах прогремел 3 февраля. Бомба сработала рядом со зданием Министерства труда Греции на пересечении улиц Стадиу и Песмазоглу. Уточнялось, что злоумышленники предупредили о предстоящем взрыве, после чего центр города оцепила полиция. В результате происшествия пострадавших нет.

Ранее сообщалось о взрыве в отеле в США. При взрыве пострадали 11 человек.

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      Олег Давыдов
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