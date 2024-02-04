Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:11, 4 февраля 2024Мир

Белый дом выступил против помощи Израилю без поддержки Украины

Белый дом: Байден выступил против помощи Израилю без поддержки Украины
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Annabelle Gordon / Global Look Press

Администрация американского президента Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в Палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения средств Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

По ее словам, в Белом доме высказываются «решительно против этой уловки». «Она не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины… а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — объяснила пресс-секретарь.

Она напомнила, что администрация Байдена месяцами работает с двумя партиями чтобы достичь соглашения по законопроекту о финансировании на цели нацбезопасности, который в том числе позволил бы поддержать Украину и Израиль.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодательный орган рассмотрит проект о выделении помощи Израилю без предоставления средств Украине. Предлагается выделить Израилю 17,6 миллиарда долларов, однако отдельно от пакета финансирования для Киева.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным». Американского ведущего Такера Карлсона заметили в Москве

      Российские вертолеты уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ

      В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

      Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

      Белый дом выступил против помощи Израилю без поддержки Украины

      Стало известно о сбое в украинском приложении из-за «Евровидения»

      В Киеве предсказали самое масштабное и сложное наступление России

      Слова президента Польши о Крыме назвали шоком для Украины

      В США раскрыли места следующих после Украины конфликтов с Россией

      В США обвинили Киев в отправке украинцев на убой с целью досадить России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше