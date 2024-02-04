Белый дом выступил против помощи Израилю без поддержки Украины

Белый дом: Байден выступил против помощи Израилю без поддержки Украины

Администрация американского президента Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в Палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения средств Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

По ее словам, в Белом доме высказываются «решительно против этой уловки». «Она не делает ничего для защиты границы, никак не помогает народу Украины… а также отказывает в гуманитарной помощи палестинским жителям», — объяснила пресс-секретарь.

Она напомнила, что администрация Байдена месяцами работает с двумя партиями чтобы достичь соглашения по законопроекту о финансировании на цели нацбезопасности, который в том числе позволил бы поддержать Украину и Израиль.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что законодательный орган рассмотрит проект о выделении помощи Израилю без предоставления средств Украине. Предлагается выделить Израилю 17,6 миллиарда долларов, однако отдельно от пакета финансирования для Киева.