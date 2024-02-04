В Британии рассказали о желании Запада спровоцировать войну с Россией

Британский политик Фергюсон: Запад пытается спровоцировать войну с Россией

Запад пытается спровоцировать войну с Россией из-за позиции президента РФ Владимира Путина, который отказался служить чужим интересам. Об этом британский политик Джим Фергюсон рассказал в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, западные страны добиватся войны с Россией. Для этой цели они готовы пожертвовать столько людей, сколько смогут, считает он. Политик объяснил, что западные страны злит позиция Путина, не желающего идти на поводу у их нового мирового порядка.

«Он стоит на стороне своего народа. Вот, почему он так не нравится глобалистам и почему они никак не оставят его в покое», — подчеркнул эксперт.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о проигранной Западом войне с Россией на Украине. По его словам, Вашингтон устанавливал новое правительство для использования в собственных целях.