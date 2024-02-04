Бутусов: генералы ВСУ не хотят раздражать власти Украины плохими новостями

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят раздражать власти страны плохими новостями. Об этом заявил журналист, бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Бутусова, Украина столкнулась с большими проблемами из-за обмана генералов ВСУ. «Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание успокоить себя и не раздражать высшее руководство плохими новостями. А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию», — написал он.

Журналист добавил, что из-за этих проблем со стороны Украины нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте.

Ранее посол Украины Андрей Мельник предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по урегулированию украинского конфликта. По мнению дипломата, мир должен задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству.