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15:22, 4 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о нежелании генералов ВСУ раздражать власти плохими новостями

Бутусов: генералы ВСУ не хотят раздражать власти Украины плохими новостями

Фото: LIBKOS / AP

Генералы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хотят раздражать власти страны плохими новостями. Об этом заявил журналист, бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Бутусова, Украина столкнулась с большими проблемами из-за обмана генералов ВСУ. «Очень вредит ложь в докладах на генеральском уровне, желание успокоить себя и не раздражать высшее руководство плохими новостями. А высшее руководство хочет слушать только положительную, а не критическую информацию», — написал он.

Журналист добавил, что из-за этих проблем со стороны Украины нет адекватного реагирования на изменения обстановки на фронте.

Ранее посол Украины Андрей Мельник предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу встретиться с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по урегулированию украинского конфликта. По мнению дипломата, мир должен задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству.

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      Олег Давыдов
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