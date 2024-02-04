Посол Украины предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров

Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров по Украине

Канцлеру Германии Олафу Шольцу следует встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. С таким предложением выступил бывший посол Украины в ФРГ и нынешний посол страны в Бразилии Андрей Мельник, его слова передает немецкий канал N-tv.

«Почему бы господину Шольцу не встретиться с Путиным? Возможно, вам не нужно приглашать его прямо сейчас в Германию на пиво или лететь в Москву самому. Но и во время холодной войны были встречи, например в Исландии», — сказал Мельник, отвечая на вопрос о том, должен ли канцлер Германии встретиться с российским лидером для переговоров по Украине.

По словам дипломата, мир должен задуматься над тем, как найти подход к российскому руководству. «США, Германия, Великобритания, а также Китай и, возможно, Бразилия (...) должны принять меры для того, чтобы конфликт завершился», — добавил Мельник.

В том же интервью N-tv Мельник заявил, что Киеву требуется больше помощи от стран Евросоюза. Он назвал семь миллиардов евро, которые выделило правительство Германии на вооружение Украине, недостаточной суммой.