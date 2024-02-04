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00:13, 4 февраля 2024Бывший СССР

Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек

МЧС РФ: число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске выросло до 20 человек

Фото: Pixabay

Число погибших при ударе по пекарне в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР) выросло до 20 человек, об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

Отмечается, что тела были извлечены спасателями из-под завалов, сотрудники работают с риском для жизни, под угрозой повторного удара.

Как уточнил в комментарии агентству представитель оперативных служб ЛНР, детей среди погибших нет, средний возраст жертв составляет от 30 до 40 лет.

«Детей на данный момент среди погибших нет, но разбор завалов еще продолжается», — уточнил источник.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 3 февраля нанесли удар по пекарне в Лисичанске. По последним данным, погибли 11 человек. Представитель Следственного комитета России заявил, что здание было атаковано, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS, переданной украинским военным Западом.

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      Марина Совина
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