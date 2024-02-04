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04:56, 4 февраля 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили станцию спутниковой связи

Десантники ВС России уничтожили станцию спутниковой связи и автомобили ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские десантники уничтожили станцию спутниковой связи и два автомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в ведомстве, беспилотник Вооруженных сил (ВС) России обнаружил станцию спутниковой связи ВСУ. «Tе координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить ее барражирующим боеприпасом "Куб"», — добавили в министерстве.

Расчет разведывательного беспилотника зафиксировал поражение станции спутниковой связи. Позже аналогичным способом российские военные уничтожили два автомобиля ВСУ с личным составом, один из них — ночью. Они применили тепловизор, установленный на беспилотном летательном аппарате (БПЛА) Zala.

Ранее российские десантники с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожили замаскированные позиции ВСУ на запорожском направлении в районе села Вербовое.

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      Марина Совина
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