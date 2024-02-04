Доходы Суэцкого канала упали почти вдвое на фоне атак хуситов

Доходы Суэцкого канала в январе упали на 46 процентов из-за атак хуситов

Доходы Суэцкого канала в январе сократились почти вдвое на фоне атак йеменских хуситов на корабли. Об этом заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа в эфире египетского телеканала ON, его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что в годовом выражении выручка упала на 46 процентов. «В январе прошлого года доходы составили 804 миллиона долларов, в нынешнем — 428», — объяснил Рабиа. Глава администрации канала также отметил, что число кораблей, прошедших через него за месяц, уменьшилось на 36 процентов по сравнению с январем 2023 года.

В ноябре 2023 года правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» объявило, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволит им проходить через воды Красного моря. Свои действия хуситы назвали ответом на американо-израильскую агрессию в секторе Газа. С тех пор несколько коммерческих и военных кораблей в регионе подверглись ракетным атакам.

Ранее стало известно, что в Великобритании каждый восьмой производитель товаров столкнулся с проблемами с поставками, вызванными кризисом в Красном море. Чуть меньший эффект кризиса ощутил на себе бизнес Греции — там на задержки в доставках пожаловались 9 процентов компаний. Во Франции и Германии по 8 процентов предпринимателей заявили, что испытывают сложности из-за эскалации конфликта.