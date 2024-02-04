Эксперты прокомментировали решение США остановить экспорт СПГ

FP: эксперты не увидели негативных последствий от остановки экспорта СПГ США

Западные эксперты не увидели негативных последствий от решения США остановить экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Решение Вашингтона они прокомментировали в интервью Foreign Policy.

«В краткосрочной и среднесрочной перспективе я не вижу никакого влияния на рынок СПГ или, более конкретно, на европейскую энергетическую безопасность. (...) Люди не понимают, что это всего лишь пауза», — сказал Лукас Тракимавичус, эксперт Института исследований безопасности Евросоюза.

Директор консалтинговой компании в области энергетики CleanView Energy Partners Кевин Брук заявил, что вопрос состоит не в том, что произойдет с экспортом энергоносителей к концу десятилетия, а в долгосрочной перспективе. «Разница между "позже" и "нет" — довольно большая», — прокомментировал он.

26 января американский президент Джо Байден объявил о приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США. Такой шаг он объяснил ситуацией с климатическими изменениями. В Конгрессе США назвали решение президента по СПГ отвратительным провалом.