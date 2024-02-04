Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:01, 4 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о сбое в украинском приложении из-за «Евровидения»

Минцифры заявило о сбое на украинских Госуслугах из-за трафика «Евровидения»

Фото: Unsplash

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в работе приложения украинского Минцифры «Дия» произошел сбой. Его слова приводит издание «Страна» в Telegram-канале.

Федоров уточнил, что в течение дня украинские Госуслуги посетило рекордное количество пользователей в «Дие» за всю историю проекта. «Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов», — уточнил он.

В публикации уточняется, что мощности серверов приложения увеличили в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз. Федоров принес извинения за сложившуюся ситуацию и обещал сделать детальный анализ, а также внести организационные изменения, «чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика».

Ранее организаторы «Евровидения» ответили на требования исключить Израиль из конкурса. «Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания участвует в нем уже 50 лет», — подчеркнул Европейский вещательный союз, приняв отрицательное решение.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Пожалуйста, Боже, пусть это будет интервью с Путиным». Американского ведущего Такера Карлсона заметили в Москве

      Российские вертолеты уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ

      В Ярославле отменили спектакль с Раппопорт и Серебряковым

      Российские военные заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

      Белый дом выступил против помощи Израилю без поддержки Украины

      Стало известно о сбое в украинском приложении из-за «Евровидения»

      В Киеве предсказали самое масштабное и сложное наступление России

      Слова президента Польши о Крыме назвали шоком для Украины

      В США раскрыли места следующих после Украины конфликтов с Россией

      В США обвинили Киев в отправке украинцев на убой с целью досадить России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше