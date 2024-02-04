Стало известно о сбое в украинском приложении из-за «Евровидения»

Минцифры заявило о сбое на украинских Госуслугах из-за трафика «Евровидения»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что в работе приложения украинского Минцифры «Дия» произошел сбой. Его слова приводит издание «Страна» в Telegram-канале.

Федоров уточнил, что в течение дня украинские Госуслуги посетило рекордное количество пользователей в «Дие» за всю историю проекта. «Вместо 800 запросов в секунду, как было во время голосования в прошлом году, 15 тысяч запросов», — уточнил он.

В публикации уточняется, что мощности серверов приложения увеличили в пять раз, однако запросов поступило больше в 20 раз. Федоров принес извинения за сложившуюся ситуацию и обещал сделать детальный анализ, а также внести организационные изменения, «чтобы быть готовыми к подобным волнам трафика».

Ранее организаторы «Евровидения» ответили на требования исключить Израиль из конкурса. «Это соревнование для вещателей, а не правительств, и израильская телекомпания участвует в нем уже 50 лет», — подчеркнул Европейский вещательный союз, приняв отрицательное решение.